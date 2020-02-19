В центре Екатеринбурга на мужчину с крыши рухнул лед

16:22 | 19.02.2020

Фото: скриншот видео Полины Грейсман

В центре уральской столицы на мужчину с крыши упала глыба льда. Инцидент случился на улице Вайнера.



Видеозапись произошедшего в сеть выложила гражданская активистка Полина Грейсман. По её словам, на её друга Антона Чабина упал кусок льда в 200 метрах от мэрии города. К счастью, после случившегося мужчина остался здоров.



«Никакое метро, ледовая арена и стадион не сделают наш город привлекательным для туристов, если в нем банально небезопасно ходить по улице! С Антоном все более-менее в порядке, насколько это возможно после падения на голову такого куска снега», – написала Грейсман на своей страничке в Facebook.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»