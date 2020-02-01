В Первоуральске разыскивают девочку-подростка, сбежавшую из социально-реабилитационного центра

16:04 | 19.02.2020

Фото: Отдел МВД России по городу Первоуральску

В Первоуральске полиция ищет 15-летнюю девочку, которая самовольно покинула социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Как сообщили в отделе МВД России по городу Первоуральске, сообщение о пропаже Анастасии Казаковой поступило от замдиректора по воспитательной работе ГКУ СО «СРЦН».



Следует уточнить, что восьмиклассница ещё 11 января этого года отпросилась погулять на 20 минут и не вернулась до сих пор. Известно, что ранее девочка уже покидала центр. Сейчас её поиском занимается полиция.



Рост Анастасии 154 сантиметра, у нее худощавое телосложение, зеленые глаза и светло-русые волосы. В последний раз её видели в черной куртке, сером шарфе, светло-голубых джинсах и черно-красных кроссовках.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении восьмиклассницы, просят сообщать её по номеру отдела МВД России по Первоуральску 8(343)964-82-21, «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»