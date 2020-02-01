XXI век: в уральском селе на котельной в качестве топлива использовали солому

15:40 | 19.02.2020

В селе Елань в Байкаловском районе Свердловской области на котельной в качестве топлива использовалась солома. Данное обстоятельство установила районная прокуратура, которая с привлечением сотрудников Роспотребнадзора провела проверку деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб», которая обслуживает котельную.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что санитарно-эпидемиологическое заключение на использование соломы как топлива отсутствовало. Кроме того, юридическим лицом не обеспечено определение нормативов предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе в результате деятельности котельной, которая расположена вблизи школы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В результате бездействия ООО «Теплоснаб» промышленные выбросы котельной попадали непосредственно на территорию учебного заведения, что, по мнению прокуратуры, существенным образом нарушало права учащихся.



Прокуратура Байкаловского района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов»). По результатам рассмотрения материалов компания привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

© «Вечерние ведомости»