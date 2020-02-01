На набережной реки Патрушихи в Екатеринбурге появятся скейт-парк и площадка для пляжного волейбола

15:36 | 19.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге совет по развитию рекреационных и общественных пространств рассмотрел проект благоустройства реки Патрушихи. Как рассказали в пресс-службе администрации города, проектировщики предложили разместить на территории широкие пешеходные и велосипедные дорожки, скейт-парк и площадку для пляжного волейбола.



Кроме того, на набережной может появиться просторный студенческий амфитеатр. Также концепция предполагает укрепление береговой линии и строительство мостиков через речку.



Стоит отметить, что эксперты после дискуссии обратили внимание на пробелы в обеспечении безопасности жителей города вблизи водного объекта. В связи с этим авторам концепции отдали документ на доработку, после которой его вынесут на повторное экспертное рассмотрение.



Добавим, что основной задачей архитекторы считают создание современного транзитного пространства в Академическом микрорайоне.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»