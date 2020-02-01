«Урал» посвятит 75-летию Великой Победы сегодняшнюю игру с «Самарой»

15:01 | 19.02.2020

Фото: bcural.ru

Баскетбольный клуб «Урал» посвятит сегодняшнюю игру с «Самарой» 75-летию Великой Победы. Игра начнется в ДИВСе в 19:00, об этом сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбурга.



Перед игрой в фойе Дворца игровых вида спорта гостям выдадут кашу из полевой кухни, чай и георгиевские ленточки. Перед матчем они увидят шоу, в котором выступит солистка пермского театра «Балет Евгения Панфилова» Валерия Камаева с танцем, посвященным Дню Победы.



Следует отметить, что «Самара» является лидером чемпионата Суперлиги. Баскетболисты проиграли всего три из двадцати одного матча.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»