В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

14:09 | 19.02.2020

Фото: infopechen.ru

На Среднем Урале снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, об этом рассказали сегодня, 19 февраля, на заседании координационной комиссии по эпидемиологической ситуации под председательством заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.



«Мы прошли пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, и прошли достаточно спокойно. Количество заболевших пневмонией, а это гриппозное осложнение, в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Свою роль сыграло то, что 54% свердловчан были вакцинированы. Это достаточно много, и нам необходимо это цифру поднимать», – цитирует департамент информационной политики Свердловской области Павла Крекова.



Следует отметить, что по состоянию на 20 января в регионе было поставлено более 2,259 миллиона прививок. На сегодняшний день в регионе в целом эпидемия гриппа находится на спаде.



Также Креков добавил, что в Свердловской области по-прежнему нет заболевших коронавирусом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»