В Каменске-Уральском опубликовали список дорог, которые отремонтируют в 2020 году

13:43 | 19.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

На сайте администрации Каменска-Уральского опубликовали список дорог, которые начнут ремонтировать в мае 2020 года.



В Синарском районе города дорожники проведут ремонты на Карла Маркса (от пр. Победы до Первой Синарской), Пугачёва (от Победы до Московской), Московской (от Пугачёва до Карла Маркса), Кунавина (от Победы до Привокзальной, включая Привокзальную площадь), Деповской, проспекте Победы (от Добролюбова до Кадочникова), проезде по периметру площади Ленинского Комсомола, Прокопьева (от Карла Маркса до дома № 21 по Прокопьева), в Гражданском переулке, на Авиаторов, проезде от Первой Синарской до Челюскинцев и Заводском проезде. Кроме того, будет продолжен ремонт участка улицы Привокзальной от Седьмого Деповского переулка до улицы Парковой.



В Красногорском районе обновят улицы Октябрьская (от железнодорожного переезда до Калинина), Каменская (на двух участках: от Кутузова до Суворова и от Октябрьской до Алюминиевой, включая площадь Горького), Белинского (от Алюминиевой до Механизаторов), Чехова (от Белинского до Железнодорожной), Исетская (от Лечебной до Гагарина), Гагарина (от Октябрьской до Набережной), Дзержинского (от Калинина до Белинского), Механизаторов (от Котовского до Железнодорожной) и Челябинская (от Алюминиевой до 4-й Пятилетки).



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, сметная документация по указанным участкам уже прошла экспертизу. Согласно документам на ремонт дорог будет выделен 421,5 миллион рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»