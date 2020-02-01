В Свердловской области осудят директора, обвиняемого в нарушении авторских прав

13:02 | 19.02.2020

Фото: habr.com

В Арти предстанет перед судом директор ООО «Малодегтярский карьер». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, по версии следствия, с января по март 2019 года директор предприятия незаконно использовал объекты авторского права - программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат другому юридическому лицу ООО «1С-Софт», на общую сумму свыше 2,4 млн. рублей. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или без такового.



Уголовное дело направлено в Артинский районный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»