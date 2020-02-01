Новости дня
11:23 | 19.02.2020
Фото: theins.ru
Полиция Екатеринбурга задержала водителя, перевозившего 500 грамм наркотиков
Как рассказали в УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники ГИБДД во время несения службы остановили автомобиль Ravon, за рулем которого находился 23-летний мужчина. При виде представителей власти он стал вести себя подозрительно. При осмотре салона автомобиля обнаружены шприцы и свертки с веществом. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла найденное. Экспертиза показала, что изъятое вещество – метилэфедрон массой около 500 грамм, что расценивается как особо крупный размер.
В ходе следствия установлено, что задержанный – ранее не судимый безработный. У полицейских есть основания подозревать мужчину в намерении сбыть «товар». Очевидно, мужчина является «закладчиком», получившим партию запрещенного вещества для фасовки и дальнейшего распространения.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемому может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. До решения суда мужчина будет находиться под стражей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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