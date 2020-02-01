В Свердловской области в ДТП пострадали пять пассажиров автобуса

10:53 | 19.02.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Белоярском произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, транспорт ехал по маршруту Екатеринбург – Тюмень.



В ведомстве отметили, что водитель автобуса не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди грузового автомобиля «Мерседес», в результате чего, произошло столкновение. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель грузовика затормозил, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом переходе.



Известно, что в салоне общественного транспорта находились 25 пассажиров. По предварительным данным, пятеро из них получили травмы.



Сейчас движение на участке дороги затруднено, потоки транспорта в разные направления пускают поочередно. Пассажирам, невольно принявшим участие в инциденте, организовали другой автобус.



Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей пассажирских автобусов.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»