Прокуратура заинтересовалась пожаром в реабилитационном центре на Уктусе, где погибла женщина

10:35 | 19.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием коттеджа на Уктусе, где размещался реабилитационный центр.



В ходе проверки установлено, что ранним утром 19 февраля поступило сообщение о пожаре на ул. Дунайской, 60. По предварительной информации, в доме размещалась межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Твой дом», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительным данным до прибытия пожарных из дома эвакуировано 32 человека, ещё одного человека огнеборцы спасли из-за зарешеченного окна дома. Один погибший обнаружен во время тушения. Погибшей является женщина около 50 лет. Причина пожара устанавливается.



Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка законности размещения общественной организацией в частном двухэтажном жилом доме большого количества граждан, а также проверит, соблюдались ли требования пожарной безопасности.



© «Вечерние ведомости»