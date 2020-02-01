Карпинск планово останется без всех коммунальных услуг

10:09 | 19.02.2020

Фото: k-ur.info

Сегодня жители Карпинска останутся без всех коммунальных благ. Речь идет не только о жилых домах, но и соцучреждениях.



Пресс-служба администрации муниципалитета сообщает, что холодное водоснабжение отключат с 9:00 по местному времени до окончания работ по замене запорной арматуры в районе улиц карла Маркса – Мира. Без холодной воды останутся жители улиц:

- по ул.Мира (от Тельмана до Серова);

- по ул. Почтамтская (от Мира до Луначарского);

- по ул. Карла Маркса (от Мира до Луначарского).



Кроме того, коммунального блага не будет в многоквартирных жилых домах по адресам:

- ул. Мира, 4, 6, 8, 14, 23;

- ул. Уральская, 40;

- ул. Луначарского, 128, 128а, 124, 126, 114;

- ул. Почтамтская, 31,

- ул. Горняков, 39, 40.



Также временно без холодной воды останутся детсад №4 по ул. Карла Маркса, котельная №14 (со стороны ул.Мира), парикмахерская по ул. Луначарского, 124, почта по ул. Мира,8, а также детская поликлиника, скорая помощь и очистные сооружения.



Теплоснабжение и горячее водоснабжение прекратят с 13:00 до 15:00 по местному времени. Отключение связано с ремонтными работами на сетях электроснабжения в котельной №14 «Северная», питающей, в том числе, МАДОУ ДС №25 "Малыш", МАУ СОШ №2, МАДОУ ДС №4 "Золотая рыбка", ГКОУ СО "Карпинская школа-интернат".



Также в частных гаражах в квартале 57-2 с 9:00 до 11:00 по местному времени энергетики отключат электроэнергию.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»