В столице Урала подросток попал под трамвай

09:31 | 19.02.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Накануне вечером в Екатеринбурге 14-летний подросток попал под трамвай.



Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД, мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте, был одет в темную куртку без световозвращающих элементов, на голову был накинут капюшон.



Трамваем управляла 36-летняя женщина. Стаж ее вождения общественным транспортом – 2 месяца. Трамвай №15 двигался по изменённому маршруту по ул. Московской со стороны ул. П.Тольятти в сторону ул. Радищева и при пересечении ул. Куйбышева на разрешающий сигнал светофора наехал на пешехода.



В результате инцидента подросток получил переломы таза и костей левого предплечья. Его госпитализировали в ДГКБ №9. Сотрудники ГИБДД составили протокол, оформили все необходимые документы. Причины инцидента установят в ходе дознания.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»