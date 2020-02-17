В Екатеринбурге ночью горела автомойка

09:12 | 19.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Испытателей ночью горела автомойка. На площади 30 квадратных метров повреждены внутренняя обшивка и кровля помещения.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:07 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие семь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 03:57 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»