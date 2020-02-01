В Екатеринбурге потух Вечный огонь

19:29 | 18.02.2020

Фото: «Интересный Екатеринбург» / ВКонтакте

В уральской столице потух Вечный огонь. Об этом рассказали очевидцы в группе «Интересный Екатеринбург» ВКонтакте.



«Огня нет. Неужели датчики не стоят, чтобы газовики могли быстро принять меры? Может кто-то глупый потушил специально», - пишут горожане.



Когда огонь вновь зажгут – неизвестно.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»