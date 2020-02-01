В Первоуральске по инициативе прокуратуры из-за утраты доверия уволили руководителя сельсовета

19:15 | 18.02.2020

Фото: blogkadrovika.ru

В Первоуральске по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия уволен муниципальный служащий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, начальник управления Новоалексеевского сельского территориального управления городского округа обвиняется в нарушении антикоррупционного законодательства.



Муниципальный служащий предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязанностях имущественного характера. Так, в справке за 2018 год не был отражен доход от сдачи в аренду в октябре-декабре собственности жилого помещения.



Из-за выявленного нарушения закона прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции, а также уволить начальника управления в связи с утратой доверия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»