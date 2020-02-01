В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

18:54 | 18.02.2020

Фото: bash.news

На Среднем Урале продолжается рост заболеваемости ОРВИ, об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.



Так, за прошлую неделю медиками было зарегистрировано 44,8 случаев заболевания, что выше предыдущего показателя на 3%. В основном заболевают ОРВИ школьники и взрослые.



Кроме того, за неделю было зарегистрировано 849 случаев с предварительным диагнозом «пневмония».



Также медики продолжают проводить профилактические мероприятия в отношении коронавируса 2019-nCoV. В частности, в аэропорту Кольцово проводится тщательный контроль бортов, прибывающих из стран, где отмечены случаи заболевания.



Напомним, что с января в стационары Свердловской области попали 44 гражданина, у которых после приезда из Китая проявились симптомы ОРВИ. Обследование на коронавирусную инфекцию показало отрицательный результат. На сегодняшний день большинство из них уже выписаны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»