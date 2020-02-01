В поселке Белоречка состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта

18:38 | 18.02.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В поселке Белоречка Свердловской области состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Благодаря этому более ста жителей теперь смогут получать медицинскую помощь рядом с домом, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



Как отметил главврач горбольницы Верхнего Тагила Ольга Гончук, фельдшерский пункт оснащён по всем современным стандартам медицинской помощи. Жители поселка смогут получать необходимый объем доврачебной и профилактической медицинской помощи круглый год.



Следует добавить, что также для жителей Верхнего Тагила состоялась акция #ДоброВГород, в рамках которой жители могли пройти флюорографию, ЭКГ, сделать тест на ВИЧ-инфекцию и многое другое.



Напомним, что акции #ДоброВГород и #ДоброВСело являются частью нацпроекта «Демография».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»