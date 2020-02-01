Свердловский депутат Госдумы получил новое назначение в федеральном парламенте

18:37 | 18.02.2020

Фото: НТВ

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, представляющий Свердловскую область, получил новую должность в федеральном парламенте. Сегодня, 18 февраля, он был назначен заместителем председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Решение было принято в ходе заседания Государственной думы.



Дмитрий Ионин – один из самых активных депутатов Госдумы, выступающий соавтором законопроектов по острым социальным вопросам. Мандат в ноябре 2017 года ему перешел от Александра Буркова, который стал губернатором Омской области. В Госдуму Дмитрий Ионин перешел из Законодательного Собрания Свердловской области.



Неформально в стенах Госдумы обсуждается, что назначение Ионина может рассматриваться как аппаратный знак о том, что на сегодняшний день вопрос к биографии депутата, связанный с историей с охолощенным автоматом, снят, так как кандидаты на должность в комиссию проходят серьезный отбор.



Отметим, что на аналогичную должность заместителя председателя комиссии также назначен знаменитый борец, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин. Возглавляет комиссию депутат Отари Аршба.

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