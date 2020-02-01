В Екатеринбурге прошло очередное заседание антитеррористической комиссии

18:07 | 18.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице первый замглавы города Александр Ковальчик провел очередное заседание антитеррористической комиссии, в котором приняли участие представители администрации Екатеринбурга, МЧС и МВД. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на совещании специалисты обсудили безопасность объектов инфраструктуры.



Так, эксперты обсудили охрану элементов дорожного хозяйства, таких как мосты и путепроводы. Эти объекты ежедневно патрулируют сотрудники МБУ «ВОИС». Также разговор зашел и о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов и прилегающих к ним территорий.



Кроме того, специалисты подвели промежуточные итоги реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2019-2023 годы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»