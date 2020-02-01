На Эльмаше главе администрации района пришлось лично проконтролировать процесс уборки снега

Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга пришлось силами местного ДЭУ очистить от снега участок улицы Стачек на Эльмаше, у которого оказалось 6 собственников. Участок расположен около парка Турбомоторного завода рядом с новостройками.Неразбериха в том, кто должен убирать проезд от снега, вылилась в то, что автомобилисты практически не могли уже проехать по данному участку. Сегодня, 18 февраля, на место выехал лично глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.«Бичом этого места всегда были автомобили, брошенные вдоль дороги, и, фактически, сужающие проезжую часть до одной полосы. Причем, стоят они там круглосуточно: рядом многоэтажки, парковочных мест во дворах, естественно, не хватает, и люди бросают свои авто у обочины. И это несмотря на запрещающие знаки! Поскольку место действительно проблематичное, пришлось самому присутствовать, ибо в предыдущие попытки наших работников устранить проблему, они не единожды подвергались нападкам местных жителей – как сторонников парковки вдоль обочин, так и их противников», – рассказал Роман Кравченко.По словам префекта, участок территории, принадлежащий муниципалитету, почищен. Сам проезд между Стачек и Старых Большевиков убран управляющими компаниями.«Сказать, что убран хорошо – нельзя, ибо жители упорно игнорируют сообщения УК о необходимости освободить проезд на время уборки, ставя свой личный комфорт выше общей пользы», – отметил Кравченко.