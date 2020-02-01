Остатки старого поста ДПС в Екатеринбурге снесут к лету

17:58 | 18.02.2020

В Екатеринбурге ближе к лету снесут остатки старого поста ДПС, который располагался на Московском тракте неподалеку от ТЦ «Мега». Сносом займутся подрядчики «Уралуправтодора» после того, как объект будет передан на баланс дорожного ведомства.



На данный момент здание до сих пор числится за региональным главком полиции на праве оперативного управления. В МВД уже несколько раз говорили, что давно планируют избавиться от развалин. Дорожники также заявили, что ничего против сноса старого поста не имеют, однако необходимо решить вопрос с оформлением документов.



Как сообщил глава «Уралуправтодора» Александр Бедусенко, проблема в том, что пост находится не на полосе отвода федеральной дороги. Однако в течение полугода его все же рассчитывают ликвидировать.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»