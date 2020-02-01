В центре Екатеринбурга на двух зданиях могут появиться памятные доски жертвам политических репрессий

17:18 | 18.02.2020

Фото: ekburg.tv

В Екатеринбурге на зданиях ГУ МВД России по Свердловской области и регионального управления ФСБ могут появиться памятные доски жертвам политических репрессий и «Большого террора» в СССР. Как сообщил доктор исторических наук Алексей Мосин, идея создать вторую табличку была предложена накануне.



Алексей Мосин считает, что мало кто знает о том, что в здании на Ленина, 17 в 1930-е годы расстреляли около 20 тысяч человек. «Все должны знать и помнить, что происходило в этом здании. Сейчас мы собрали полторы тысячи подписей, также собираем подписи в интернете, планируем выйти с проектом на гордуму Екатеринбурга. Нам обещает в этом помочь депутат Константин Киселев», – рассказал Мосин «Урал. МБХ медиа».



В результате было решено, что памятных досок должно быть две: на Ленина 17 табличка с информацией о числе репрессированных и на Вайнера, 4 табличка с эмоциональным посылом о мучениях людей.



По словам Мосина, примерно в мае этот проект будет предложен гордуме Екатеринбурга. Ожидается, что таблички будут установлены 30 октября, в День Памяти жертв политических репрессий.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»