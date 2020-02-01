В минувшем году в Свердловской области увеличилось число умерших от рака

16:49 | 18.02.2020

В 2019 году в Свердловской области выросло число умерших от новообразований. Соответствующие данные опубликованы на сайте Свердловскстата.



Также отмечается, что рак – вторая по распространённости причина смертей свердловчан. В прошлом году жертвами онкологических заболеваний стали 10 193 человека, что на 102 человека больше, чем годом ранее. Всего в регионе было зарегистрировано 57 567 умерших.



Из-за болезни системы кровообращения умерло 27 788 человек. Ещё 3 493 человека умерли от болезней органов пищеварения, 2 039 – от инфекционных и паразитарных болезней, 1 418 – от заболеваний органов дыхания. От внешних причин умерли 5 207 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»