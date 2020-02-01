«Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт последний домашний матч «регулярки»

16:20 | 18.02.2020

В предстоящий четверг, 20 февраля, в Екатеринбурге состоится хоккейный матч – «Автомобилист» на родном льду встретит команду «Сибирь». Начало в 19:00.



За всю историю команды провели 25 игр, в 16 из которых победу одержала «Сибирь». Уральцы забили в ворота соперников 53 гола, а в ответ получили 68.



Напомним, всего перед «Автомобилистом» осталось три матча в рамках регулярного чемпионата, после чего начнётся плей-офф. Сейчас уральцы занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Возможным соперников в первом этапе Кубка Гагарина может стать «Сибирь», которая расположилась на пятой строчке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»