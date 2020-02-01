На трассе Екатеринбург – Тюмень появятся переходы для животных

15:48 | 18.02.2020

Фото: ekburg.tv

На трассе Екатеринбург – Тюмень планируют обустройство специальных переходов для животных. Об этом рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.



Так, по словам Бедусенко, при проектировании мостов в зоне миграции лосей будет отведено дополнительное пространство под сооружением, где смогут проходить животные. Со свердловским министерством природы уже ведутся соответствующие консультации.



Добавим ближайшее время в Свердловской области получится обустроить переходы для животных только на участке тюменского тракта, так как там запланирована реконструкция дороги, а на других участках федеральных трасс ожидается капитальный ремонт.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»