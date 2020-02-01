Футболисты «Урала» начали третий этап «пафосных» сборов

15:27 | 18.02.2020

Фото: ФК «Урал»

У футболистов «Урала» начался третий учебно-тренировочный сбор в кипрском Пафосе. Уже состоялась первая тренировка.



Сегодня «Урал» проведёт одно занятие, которые начнется в 17:00 по местному времени. 19 февраля запланирован контрольный матч.



Напомним, третий сбор продлится до 27 февраля. Так, игроки готовятся к официальным матчам. На следующий день команда Дмитрия Парфёнова отправится в Москву, где 29 февраля сыграет с ЦСКА в 20 туре РПЛ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»