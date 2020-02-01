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14:55 | 18.02.2020

Снимок: ТНТ

Уральцы тратят на просмотр телевизора почти 4 часа в день

Жители Уральского федерального округа на телепросмотр в среднем тратят 231 минуту в день, что является средним показателем по стране. Такие данные опубликовала компания Mediascope, которая исследовала объем зрительской аудитории за 2019 год. В отчете представлены количественные показатели телепросмотра среди жителей российских городов с численностью населения более 100 тыс. человек в возрасте от 4-х лет, сообщает пресс-служба Роскомнадзора по УрФО.

Телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России. В 2019 году 98% жителей крупных российских городов включали телевизор хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делали 66% населения. За прошедшие три года показатели охвата значимо не изменились.

При этом среднесуточное время просмотра постепенно сокращалось: в 2017 году оно составляло 242 минуты в день, в 2018 – 230 минут, в 2019 – 220 минут.

Чем старше зрители, тем больше времени они смотрят телевизор. В 2019 году зрители старше 54 лет тратили на просмотр ТВ каждый день в среднем 359 минут, зрители в возрасте 35 - 54 лет - 221 минуту, дети от 4 до 17 лет – 102 минуты, люди в возрасте от 18 до 34 лет – 132 минуты.

Среди всех федеральных округов больше всего телевизор смотрят в Дальневосточном ФО: среднесуточное время просмотра по всему населению старше 4-х лет в 2019 году здесь составило 248 минут.

«Осенью 2018 года компания также начала поставку телеканалам данных об аудитории телеконтента на мобильных экранах. Данные собираются с помощью счетчика и охватывают всё население России», - отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что «с учетом текущего тренда на рост потребления видеоконтента в цифровой среде, одним из самых актуальных вопросов является создание единой универсальной системы измерения аудитории во всех средах. Это задача, над которой мы работаем».

Согласно принятым поправкам в федеральные законы «О СМИ» и «О рекламе», с 2017 года осуществлять ежегодные исследования объема зрительской аудитории телеканалов должна уполномоченная компания, которая избирается Роскомнадзором сроком на три года.

© «Вечерние ведомости»

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