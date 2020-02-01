В Кольцово закупили детекторы, распознающие взрывчатые вещества

14:46 | 18.02.2020

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В аэропорте Кольцово закупили для досмотра пассажиров 14 детекторов нового поколения Itemiser 4DX, предназначенные распознавать следы взрывчатых веществ. Детекторы размещены на всех КПП и постах Кольцово, где проходит досмотр.



Как рассказали в пресс-службе аэропорта, новые устройства позволяют сделать анализ вещества контактным способом. Так, специалист берет пробу с предмета с помощью специального материала, после чего помещает ее в прибор для проведения анализа.



На анализ требуется не более 10 секунд, а это крайне важно при обеспечении безопасности на транспорте. Данные устройства работают круглосуточно. В сутки инспектор по досмотру отбирает для анализа примерно 400 проб вещества.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»