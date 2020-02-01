Новости дня
14:46 | 18.02.2020
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
В Кольцово закупили детекторы, распознающие взрывчатые вещества
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, новые устройства позволяют сделать анализ вещества контактным способом. Так, специалист берет пробу с предмета с помощью специального материала, после чего помещает ее в прибор для проведения анализа.
На анализ требуется не более 10 секунд, а это крайне важно при обеспечении безопасности на транспорте. Данные устройства работают круглосуточно. В сутки инспектор по досмотру отбирает для анализа примерно 400 проб вещества.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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