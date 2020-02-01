Новости дня
14:26 | 18.02.2020
Фото: ekaterinburg.bezformata.com
Трассу Екатеринбург – Челябинск превратят в скоростную магистраль
Как рассказал начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко, развивать такую скорость можно будет только от Екатеринбурга до границы с Челябинской областью. Сейчас осталось только реконструировать участок тракта с 169 по 172 километр в районе Сысерти. Когда дорога будет отремонтирована, то получится единый скоростной коридор до границы областей.
Напомним, что дорогу от столицы Урала до границы области уже сделали четырехполосной. Магистралью дорога станет, когда будет расширена вся трасса.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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