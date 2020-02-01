Трассу Екатеринбург – Челябинск превратят в скоростную магистраль

14:26 | 18.02.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

В 2020 году Челябинский тракт, проходящий также через столицу Урала, превратят с скоростную магистраль. На трассе можно будет развить скорость до 110 км/ч.



Как рассказал начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко, развивать такую скорость можно будет только от Екатеринбурга до границы с Челябинской областью. Сейчас осталось только реконструировать участок тракта с 169 по 172 километр в районе Сысерти. Когда дорога будет отремонтирована, то получится единый скоростной коридор до границы областей.



Напомним, что дорогу от столицы Урала до границы области уже сделали четырехполосной. Магистралью дорога станет, когда будет расширена вся трасса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»