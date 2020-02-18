Под Екатеринбургом продают коттедж за 25,5 миллионов рублей

13:28 | 18.02.2020

Фото: ekaterinburg.n1.ru

В Арамиле продают коттедж с потолками в дворцовом стиле за 25,5 миллионов рублей. За эту стоимость предлагается кирпичный двухэтажный коттедж 2018 года постройки площадью 400 квадратных метров. По подсчетам продавца, чтобы добраться до Екатеринбурга потребуется всего 10 минут.



В объявлении отмечается, что покупателя ожидает интерьер в классическом итальянском стиле. Высота потолков первого этажа составляет 3.8 метров, а второго – 3.3 метра. Помимо прочего, имеется подвальное помещение. На участке построена коробка под банный комплекс. Территория облагорожена.



Отмечается, что дом подключён к центральной канализации и газифицирован. В шаговой доступности общественный транспорт, магазины и школа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»