Свердловский «Автомобилист» проиграл в гостях рижскому «Динамо»

13:16 | 18.02.2020

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл в гостях рижскому «Динамо» со счетом 1:2.



Как сообщает пресс-служба «Автомобилиста», на второй минуте первого периода "Динамо" получил двухминутный командный штраф за нарушение численного состава, и Дэн Секстон успешно реализовал первую шайбу матча. Хозяева сравняли счёт с "Автомобилистом" только на 19-й минуте второго периода. На последних минутах Александр Протапович закрыл счёт.



Добавим, что следующую игру «Автомобилист» проведет 20 февраля в екатеринбургском КРК «Уралец». «Шоферы» сыграют против новосибирского клуба «Сибирь».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»