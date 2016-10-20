В столице Урала осужден убийца, испугавшийся товарища

13:03 | 18.02.2020

Фото: attuale.ru

В Екатеринбурге осужден 26-летний житель Новой Ляли, обвиняемый в убийстве знакомого в состоянии аффекта.



Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что во время ссоры знакомый напал на обвиняемого, нанес ему два удара ножом в область кисти и не менее восьми ударов головой, руками и ногами по разным частям тела.



Избиение очень напугало осужденного, и он выхватил из рук напавшего товарища нож и набросился на него, ударив по жизненно важным органам. Инициатор распрей скончался на месте происшествия, а убийцу ждет до трех лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»