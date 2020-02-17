Единственный в Екатеринбурге планетарий остается без помещения

12:47 | 18.02.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге из закрывшегося на прошлой неделе кинотеатра «Салют» выселяют единственный в городе планетарий.



Директор учреждения Александр Изгагин говорит, что власти обещали не трогать планетарий, что он продолжит работать в здании «Салюта». Даже предлагалось дополнительное помещение, так как было закуплено оборудование и имеющейся площади уже не хватало.



Однако внезапно стало известно, что здание целиком закрывают на реконструкцию, что значит, что и планетарий тоже. Никаких альтернатив учреждению предложено не было, равно как и музею карикатуры, который находился там же. Изгагин видит выход только в переходе «на более высокий уровень».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»