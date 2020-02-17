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12:16 | 18.02.2020
Фото: www.skyscrapercity.com
В Екатеринбурге не могут снести самый высокий долгострой
Мэрия Екатеринбурга отказалась заказывать экспертизу проекта, необходимую для понимания возможности демонтажа «незаконной» части небоскреба без ущерба для уже введенной в эксплуатацию части. Стоимость такой оценки составляет пять миллионов рублей. По словам инвестора Игоря Резникова, власти города отказались оплачивать услуги эксперта, поскольку это должен делать застройщик. Но он давно обанкротился.
Напомним, инициатором демонтажа здания, большая часть которого построена без разрешительных документов, выступила администрация Екатеринбурга. Чиновники считают, что технически реально произвести снос «по оси», не затрагивающей действующую стилобатную часть с первого по седьмой этаж. Владельцы помещений уверены, что это невозможно.
Иск рассматривается в Арбитражном суде Свердловской области. В качестве ответчика привлечено ООО «Торгово-выставочный центр Европейский», в качестве третьих лиц – десятки владельцев действующих площадей, а также инвесторов.
ООО сейчас проходит процедуру банкротства – в 2014 году стройка была окончательно остановлена из-за недостатка средств и проблем с документами. Самыми крупными кредиторами являются ООО «Терминал Чкаловский», вложивший полмиллиарда рублей, ИП Миролюбов — порядка 280 млн рублей, УК «Инвестстрой» — почти 245 млн рублей. Эти организации связаны с владельцами долгостроя.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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