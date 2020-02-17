Екатеринбург готовится к проведению ГТО

12:03 | 18.02.2020

Фото: детскийстадион.екатеринбург.рф

Городской этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» в Екатеринбурге состоится 28 и 29 февраля. Мероприятие пройдет на территории спортивно-оздоровительного центра «Калининец».



Церемония открытия фестиваля начнется 28 февраля в 10:00. В это же время будет объявлено начало регистрации участников в возрасте от 18 до 69 лет. Ребята 13-17 лет смогут зарегистрироваться на сдачу нормативов в 11:00, а дети от девяти до 12 лет — в 12:00.



Участники спортивного мероприятия должны будут выполнить шесть нормативов: бег на лыжах, бег на 30 метров, отжимание, подтягивание, наклон вперёд, прыжок в длину с места и плавание. На следующий день, 29 февраля, екатеринбуржцев ждут ещё три испытания: поднимание туловища из положения лёжа, челночный бег и бег на длинные дистанции.



Пресс-служба администрации уральской столицы сообщает, что соревнования пройдут между командами районов города, образовательных учреждений, трудовых коллективов, фитнес-клубов и семейных команд. Победители и призеры фестиваля получат возможность пройти на этап областных соревнований, который состоится 14 и 15 марта в СК «Курганово» в селе Курганово Полевского городского округа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»