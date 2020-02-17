В Свердловской области горел металлический ангар

11:25 | 18.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Нижней Туре, что в Свердловской области, на площади 15 квадратных метров огонь повредил подсобное помещение и кровлю металлического ангара.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 22:03 по местному времени. Тушить пожар выехали восемь спасателей на двух спецмашинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершены в 00:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»