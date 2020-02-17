Произведенные в Екатеринбурге трамваи тестируют в Омске и Череповце

11:12 | 18.02.2020

Фото: omsk1.mirtesen.ru

Трамваи, произведенные на екатеринбургском заводе «Уралтрансмаш», тестируют в Омске и Череповце.



На официальном сайте Череповца указано, что вагон будут обкатывать три дня, после чего выпустят на линию. На протяжении трех месяцев он будет перевозить горожан. Затем власти решат, подходит ли он городу.



В Омске новый трамвай уже вышел на линию 4 февраля. Как сообщает сетевое издание «Город55», жители недовольны новым вагоном: высокие ступеньки, мало посадочных мест, а внутри салона холодно. Отметим, стоимость вагона составляет 25 миллионов рублей.



Напомним, проект обновления рельсового транспорта через концессию обсуждается и в Екатеринбурге. Основным претендентом считается группа «Синара», но конкуренцию компании миллиардера Дмитрия Пумпянского может составить Siemens.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»