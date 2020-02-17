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11:12 | 18.02.2020
Фото: omsk1.mirtesen.ru
Произведенные в Екатеринбурге трамваи тестируют в Омске и Череповце
На официальном сайте Череповца указано, что вагон будут обкатывать три дня, после чего выпустят на линию. На протяжении трех месяцев он будет перевозить горожан. Затем власти решат, подходит ли он городу.
В Омске новый трамвай уже вышел на линию 4 февраля. Как сообщает сетевое издание «Город55», жители недовольны новым вагоном: высокие ступеньки, мало посадочных мест, а внутри салона холодно. Отметим, стоимость вагона составляет 25 миллионов рублей.
Напомним, проект обновления рельсового транспорта через концессию обсуждается и в Екатеринбурге. Основным претендентом считается группа «Синара», но конкуренцию компании миллиардера Дмитрия Пумпянского может составить Siemens.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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