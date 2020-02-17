 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:56 | 18.02.2020

Фото: fototerra.ru

Стала известна дата первой премьеры театра кукол в Екатеринбурге после переезда

В мае 2020 года Екатеринбургский театр кукол в связи с ремонтом переедет на временную площадку – в бывший кинотеатр «Колизей». Премьеру в «новом» здании представят зрителю 20 мая.

В качестве первого спектакля во временном помещении анонсирована постановка «Гуси Лебеди» для дошколят. В театре отметили, что уже в августе школьники смогут познакомиться с произведениями великого мастера абсурда Даниила Хармса. Над постановкой работает команда из Санкт-Петербурга.

Взрослые же смогут насладиться постановками Екатеринбургского театра кукол лишь в ноябре. Театр готовит оперу с куклами и механизмоидами «Собака-камень».

Отметим, последний спектакль в здании на Мамина-Сибиряка перед его ремонтом театр кукол покажет 30 апреля. А после переезда спектакли будут проходить не только на площадке «Колизея», но и на малой сцене ТЮЗа, в Камерном театре, Центре культуры и искусств «Верх-Исетский», Центре культуры «Урал» и в других местах. Какие-то спектакли адаптируют под новые пространства, а некоторые «заморозят».

Возвращение кукольного театра в обновленное здание запланировано на осень 2021 года. Там изменится фойе, зрительные залы, появятся удобные кресла-трансформеры, новое световое и звуковое оборудование. Будут также обновлены фасад, кровля, системы коммуникаций и теплоснабжения, а на здании появятся фигуры кинетического театра, который получил название «Время чудес».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:29 | 18.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков обсудить сказки и путешествия

13:28 | 18.02.2020
Под Екатеринбургом продают коттедж за 25,5 миллионов рублей

13:16 | 18.02.2020
Свердловский «Автомобилист» проиграл в гостях рижскому «Динамо»

13:03 | 18.02.2020
Росавиация выдала допуск на регулярные рейсы из Перми в Ереван

13:03 | 18.02.2020
В столице Урала осужден убийца, испугавшийся товарища

12:57 | 18.02.2020
Резидентами территорий опережающего развития «Чусовой» и «Нытва» создано 636 новых рабочих мест

12:51 | 18.02.2020
До конца февраля планируется закончить все работы по укреплению путепровода на улице Монастырской в Перми

12:47 | 18.02.2020
Единственный в Екатеринбурге планетарий остается без помещения

12:31 | 18.02.2020
В Свердловской области оштрафована еще одна компания за нарушение антикоррупционного законодательства

12:25 | 18.02.2020
Фонд капремонта приведет в порядок пермский «Дом ученых»

12:21 | 18.02.2020
Ледовый городок «Легенды древней Пармы» на 4 дня приостановил работу в связи с оттепелью

12:16 | 18.02.2020
В Екатеринбурге не могут снести самый высокий долгострой

12:03 | 18.02.2020
Екатеринбург готовится к проведению ГТО

11:46 | 18.02.2020
FISU не одобрила предложенный проект деревни Универсиады в Екатеринбурге

11:25 | 18.02.2020
В Свердловской области горел металлический ангар

11:12 | 18.02.2020
Произведенные в Екатеринбурге трамваи тестируют в Омске и Череповце

10:56 | 18.02.2020
Стала известна дата первой премьеры театра кукол в Екатеринбурге после переезда

10:44 | 18.02.2020
В Екатеринбурге по делу гендиректора «Титановой долины» задержан бывший министр Свердловского правительства

10:31 | 18.02.2020
У жительницы Екатеринбурга арестовали элитный кроссовер за долг в два миллиона рублей

10:15 | 18.02.2020
В Свердловской области сгорел гараж с автомобилем и трактором

09:55 | 18.02.2020
В Екатеринбург едет певец Стинг

09:36 | 18.02.2020
В Свердловской области жителей вновь эвакуировали из-за горящего в подъезде мусора

09:27 | 18.02.2020
Самолет Екатеринбург – Нарьян-Мар более суток не может достичь пункта назначения

09:14 | 18.02.2020
В Сухом Логу в жилом доме горел магазин

17.02.2020

21:16 | 17.02.2020
Шестиклассницы из Екатеринбурга стали победителями всероссийского фестиваля талантов

21:01 | 17.02.2020
Гендиректора «Титановой долины» в Екатеринбурге задержали за взятку

20:48 | 17.02.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадали водитель ВАЗ и трое детей

20:26 | 17.02.2020
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

20:08 | 17.02.2020
ГУ МВД России по Свердловской области встретилось с потерпевшими от кредитно-потребительского кооператива «Первый»

комментариев: 1

19:38 | 17.02.2020
В Екатеринбурге юные хулиганы заставляют детей прислоняться языком к столбу

19:24 | 17.02.2020
Минфин РФ отказалось выделить столице Урала деньги на вторую ветку метро

19:09 | 17.02.2020
Екатеринбург с размахом отметит День защитника Отечества

18:40 | 17.02.2020
В Екатеринбурга к проверке условий работы водителей «скорых» подключится налоговая

18:34 | 17.02.2020
В Перми стартовал проект «Семейные отряды волонтеров Победы»

18:28 | 17.02.2020
На градсовете при главе Перми рассмотрят концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»

18:21 | 17.02.2020
На фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» регистрацию прошли около 450 человек





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 