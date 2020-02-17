Стала известна дата первой премьеры театра кукол в Екатеринбурге после переезда

10:56 | 18.02.2020

Фото: fototerra.ru

В мае 2020 года Екатеринбургский театр кукол в связи с ремонтом переедет на временную площадку – в бывший кинотеатр «Колизей». Премьеру в «новом» здании представят зрителю 20 мая.



В качестве первого спектакля во временном помещении анонсирована постановка «Гуси Лебеди» для дошколят. В театре отметили, что уже в августе школьники смогут познакомиться с произведениями великого мастера абсурда Даниила Хармса. Над постановкой работает команда из Санкт-Петербурга.



Взрослые же смогут насладиться постановками Екатеринбургского театра кукол лишь в ноябре. Театр готовит оперу с куклами и механизмоидами «Собака-камень».



Отметим, последний спектакль в здании на Мамина-Сибиряка перед его ремонтом театр кукол покажет 30 апреля. А после переезда спектакли будут проходить не только на площадке «Колизея», но и на малой сцене ТЮЗа, в Камерном театре, Центре культуры и искусств «Верх-Исетский», Центре культуры «Урал» и в других местах. Какие-то спектакли адаптируют под новые пространства, а некоторые «заморозят».



Возвращение кукольного театра в обновленное здание запланировано на осень 2021 года. Там изменится фойе, зрительные залы, появятся удобные кресла-трансформеры, новое световое и звуковое оборудование. Будут также обновлены фасад, кровля, системы коммуникаций и теплоснабжения, а на здании появятся фигуры кинетического театра, который получил название «Время чудес».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»