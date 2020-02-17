В Екатеринбурге по делу гендиректора «Титановой долины» задержан бывший министр Свердловского правительства

10:44 | 18.02.2020

Фото: znak.com

Еще одно задержание произошло накануне в Екатеринбурге. В рамках дела о получении взятки генеральным директором ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым. сотрудники регионального УФСБ задержали бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. По некоторым данным, экс-чиновник выступал посредником при получении Кызласовым 2,5 миллионов рублей.



Напомним, что Михаил Шилиманов является подсудимым ещё по одному уголовному делу – о мошенничестве при строительстве ЖК «Бухта Квинс», суд по которому длится до сих пор. Ранее по этому же делу обвиняемым проходил бард Александр Новиков, однако следствие сняло с него обвинения и перевело в ранг свидетеля.



Напомним, Артемий Кызласов был задержалн накануне днем в кафе БЦ «Высоцкий» при получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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