У жительницы Екатеринбурга арестовали элитный кроссовер за долг в два миллиона рублей

10:31 | 18.02.2020

Фото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы арестовали элитный кроссовер Audi Q7. Владелица автомобиля задолжала порядка двух миллионов рублей организации, у которой приобрела нежилое помещение. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



По информации регистрирующих органов, расплатиться с обществом с ограниченной ответственностью женщина не смогла. Тогда выяснилось, что должница владеет Audi Q7, в связи с чем судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отдела Екатеринбурга выставил требование о предоставлении имущества для составления в отношении него акта описи и ареста. Однако предоставить машину женщина отказалась.



Тогда приставы сами выехали за автомобилем, который нашли в одном из дворов. Кроссовер арестован и эвакуирован на спецстоянку, передан на ответственное хранение. Его ожидает экспертная оценка и реализация путем проведения торгов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»