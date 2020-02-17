Самолет Екатеринбург – Нарьян-Мар более суток не может достичь пункта назначения

Пассажиры авиарейса Екатеринбург – Нарьян-Мар более суток не могут добраться до пункта назначения из-за погодных условий.Как рассказала пассажирка рейса, самолет не смог удачно совершить посадку в аэропорту административного центра Ненецкого автономного округа из-за ветра и обледенения полосы. Лайнер отправили на запасной аэродром в Сыктывкар, откуда судно должно было вылететь в Нарьян-Мар. Однако погода там не наладилась, и пассажиров отправили обратно в уральскую столицу.По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, повторный вылет рейса 7R-841 авиакомпании RusLine до Нарьян-Мара назначен на сегодня, на 15:45.