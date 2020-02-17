Новости дня
09:27 | 18.02.2020
Фото: oblgazeta.ru
Самолет Екатеринбург – Нарьян-Мар более суток не может достичь пункта назначения
Как рассказала пассажирка рейса, самолет не смог удачно совершить посадку в аэропорту административного центра Ненецкого автономного округа из-за ветра и обледенения полосы. Лайнер отправили на запасной аэродром в Сыктывкар, откуда судно должно было вылететь в Нарьян-Мар. Однако погода там не наладилась, и пассажиров отправили обратно в уральскую столицу.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, повторный вылет рейса 7R-841 авиакомпании RusLine до Нарьян-Мара назначен на сегодня, на 15:45.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:29 | 18.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков обсудить сказки и путешествия
13:28 | 18.02.2020
Под Екатеринбургом продают коттедж за 25,5 миллионов рублей
13:16 | 18.02.2020
Свердловский «Автомобилист» проиграл в гостях рижскому «Динамо»
13:03 | 18.02.2020
Росавиация выдала допуск на регулярные рейсы из Перми в Ереван
13:03 | 18.02.2020
В столице Урала осужден убийца, испугавшийся товарища
12:57 | 18.02.2020
Резидентами территорий опережающего развития «Чусовой» и «Нытва» создано 636 новых рабочих мест
12:51 | 18.02.2020
До конца февраля планируется закончить все работы по укреплению путепровода на улице Монастырской в Перми
12:47 | 18.02.2020
Единственный в Екатеринбурге планетарий остается без помещения
12:31 | 18.02.2020
В Свердловской области оштрафована еще одна компания за нарушение антикоррупционного законодательства
12:25 | 18.02.2020
Фонд капремонта приведет в порядок пермский «Дом ученых»
12:21 | 18.02.2020
Ледовый городок «Легенды древней Пармы» на 4 дня приостановил работу в связи с оттепелью
12:16 | 18.02.2020
В Екатеринбурге не могут снести самый высокий долгострой
12:03 | 18.02.2020
Екатеринбург готовится к проведению ГТО
11:46 | 18.02.2020
FISU не одобрила предложенный проект деревни Универсиады в Екатеринбурге
11:25 | 18.02.2020
В Свердловской области горел металлический ангар
11:12 | 18.02.2020
Произведенные в Екатеринбурге трамваи тестируют в Омске и Череповце
10:44 | 18.02.2020
В Екатеринбурге по делу гендиректора «Титановой долины» задержан бывший министр Свердловского правительства
10:31 | 18.02.2020
У жительницы Екатеринбурга арестовали элитный кроссовер за долг в два миллиона рублей
10:15 | 18.02.2020
В Свердловской области сгорел гараж с автомобилем и трактором
09:55 | 18.02.2020
В Екатеринбург едет певец Стинг
09:36 | 18.02.2020
В Свердловской области жителей вновь эвакуировали из-за горящего в подъезде мусора
09:14 | 18.02.2020
В Сухом Логу в жилом доме горел магазин
21:16 | 17.02.2020
Шестиклассницы из Екатеринбурга стали победителями всероссийского фестиваля талантов
21:01 | 17.02.2020
Гендиректора «Титановой долины» в Екатеринбурге задержали за взятку
20:48 | 17.02.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадали водитель ВАЗ и трое детей
20:26 | 17.02.2020
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
20:08 | 17.02.2020
ГУ МВД России по Свердловской области встретилось с потерпевшими от кредитно-потребительского кооператива «Первый»
19:24 | 17.02.2020
Минфин РФ отказалось выделить столице Урала деньги на вторую ветку метро
19:09 | 17.02.2020
Екатеринбург с размахом отметит День защитника Отечества
18:40 | 17.02.2020
В Екатеринбурга к проверке условий работы водителей «скорых» подключится налоговая
18:34 | 17.02.2020
В Перми стартовал проект «Семейные отряды волонтеров Победы»
18:28 | 17.02.2020
На градсовете при главе Перми рассмотрят концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»