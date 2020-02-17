В Сухом Логу в жилом доме горел магазин

09:14 | 18.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Сухом Логу на площади 10 квадратных метров горел магазин, расположенный на первом этаже муниципального четырехэтажного дома.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 00:49 по местному времени. Огонь повредил торговое оборудование, внутреннюю обшивку стен и перекрытие магазина. На вызов выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 01:55 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»