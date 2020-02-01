Шестиклассницы из Екатеринбурга стали победителями всероссийского фестиваля талантов

21:16 | 17.02.2020

Фото предоставлено Департаментом образования администрации Екатеринбурга

Во всероссийском фестивале талантов «Резиденция звезд» лауреатом первой степени стала старшая группа коллектива современного танца «Антарес» гимназии №2 Екатеринбурга. Об этом рассказали на официальном портале уральской столицы.



Коллектив «Антарес» состоит из шестиклассниц, они выступили с номером «Сирены» и заняли первое место на фестивале всероссийского уровня. Как рассказали в гимназии №2, руководитель коллектива Екатерина Игнатьева начала работу в учебном заведении только в сентябре прошлого года, но совместно со своими воспитанниками уже добилась потрясающих результатов.



Добавим, что в прошлую субботу «Антарес» представил композицию «Падающие звезды» на III открытом фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодёжных хореографических коллективов и исполнителей «Искусство жить танцуя». Тогда шестиклассницы тоже показали достойный результат и стали лауреатами третьей степени.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»