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21:16 | 17.02.2020

Фото предоставлено Департаментом образования администрации Екатеринбурга

Шестиклассницы из Екатеринбурга стали победителями всероссийского фестиваля талантов

Во всероссийском фестивале талантов «Резиденция звезд» лауреатом первой степени стала старшая группа коллектива современного танца «Антарес» гимназии №2 Екатеринбурга. Об этом рассказали на официальном портале уральской столицы.

Коллектив «Антарес» состоит из шестиклассниц, они выступили с номером «Сирены» и заняли первое место на фестивале всероссийского уровня. Как рассказали в гимназии №2, руководитель коллектива Екатерина Игнатьева начала работу в учебном заведении только в сентябре прошлого года, но совместно со своими воспитанниками уже добилась потрясающих результатов.

Добавим, что в прошлую субботу «Антарес» представил композицию «Падающие звезды» на III открытом фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодёжных хореографических коллективов и исполнителей «Искусство жить танцуя». Тогда шестиклассницы тоже показали достойный результат и стали лауреатами третьей степени.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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