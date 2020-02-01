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21:16 | 17.02.2020
Фото предоставлено Департаментом образования администрации Екатеринбурга
Шестиклассницы из Екатеринбурга стали победителями всероссийского фестиваля талантов
Коллектив «Антарес» состоит из шестиклассниц, они выступили с номером «Сирены» и заняли первое место на фестивале всероссийского уровня. Как рассказали в гимназии №2, руководитель коллектива Екатерина Игнатьева начала работу в учебном заведении только в сентябре прошлого года, но совместно со своими воспитанниками уже добилась потрясающих результатов.
Добавим, что в прошлую субботу «Антарес» представил композицию «Падающие звезды» на III открытом фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодёжных хореографических коллективов и исполнителей «Искусство жить танцуя». Тогда шестиклассницы тоже показали достойный результат и стали лауреатами третьей степени.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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