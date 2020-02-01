В Екатеринбурге в ДТП пострадали водитель ВАЗ и трое детей

Сегодня в Екатеринбурге на улице Московской между Военной и переулком Рижским столкнулись два автомобиля, ВАЗ-2114 и Mitsubishi L200. Как рассказал очевидец происшествия, в результате ДТП пострадали водитель ВАЗ и трое детей.Свидетель инцидента сообщил, что автомобили двигались в попутном направлении. В отечественной машине ехали пожилые супруги и трое внуков: мальчики пяти и десяти лет и девятилетняя девочка. Очевидец отметил, что дети перевозились без детских кресел и не были пристегнуты ремнями безопасности. Они ехали из поселка Коркино в Первоуральск и заблудились на развязке. Водитель решил развернуться с правой полосы и не пропустил попутно двигавшийся по левой полосе внедорожник.По словам очевидца, удар пришел в левый бок ВАЗ, автомобиль деформировало, а водителя зажало. Вытаскивать пострадавшего из машины прибыли спасатели МЧС. У мужчины диагностировали пневмоторакс, перелом ребер и сотрясение головного мозга. Кроме того, пострадал пятилетний мальчик, который сидел на заднем сидении с левой стороны, куда и пришелся удар, – у него раны лица и подозрение на сотрясение головного мозга. Также у десятилетнего мальчика травмирована нога, а у девочки в результате аварии диагностировали ушибы. Детей доставили в ДГКБ №9.На место происшествия также незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и врачи «скорой помощи».