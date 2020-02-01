В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

20:26 | 17.02.2020

Фото: Znak.com

В Екатеринбурге задержали генерального директора особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» Артемия Кызласова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



«Гендиректора "Титановой долины" сегодня задержали в Екатеринбурге», – заявил собеседник информационного агентства. В пресс-службе «Титановой долины» данную ситуацию комментировать не стали.



Добавим, что «Титановая долина» – является единственной особой экономической зоной промышленно-производственного типа на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ – «Салда» – получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Эта площадка рассчитана на крупные производственные проекты, которые ориентированы на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. Через восемь лет, в августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка – «Уктус», она рассчитана на высокотехнологичное производство, которое ориентировано на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку.

© «Вечерние ведомости»