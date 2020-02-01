В Екатеринбурге юные хулиганы заставляют детей прислоняться языком к столбу

19:38 | 17.02.2020

Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в районе ВИЗ подростки 15-16 лет заставляют детей прислоняться к столбу языком. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».



Как рассказали горожане, хулиганы поджидают детей на улицах Рабочих, Крауля и Заводской. Один из екатеринбуржцев заявил, что его ребенок стал очередной жертвой подростков. На помощь ребенку, язык которого приклеился к столбу, пришел прохожий. Мужчина полил язык пострадавшего теплой водой.



Как рассказали в полиции, пока что заявлений по данному поводу не поступало.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»