Минфин РФ отказалось выделить столице Урала деньги на вторую ветку метро

19:24 | 17.02.2020

Министерство финансов РФ отказалось давать Екатеринбургу федеральные деньги на строительство второй ветки метро. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Андрей Иванов в ответе на запрос свердловского регионального отделения партии «Родина».



«Бюджетные ассигнования на реализацию проекта в федеральном бюджете на 2020 год и плановый период не предусмотрены. Дополнительная потребность в бюджетных средствах на развитие метрополитена Минтрансом не заявлялась. Принимая во внимание, что метрополитен как вид транспорта имеет внутригородской характер, осуществление мероприятий по его развитию должно проводиться за счет соответствующих бюджетов», — замминистра финансов РФ.



Андрей Иванов посоветовал властям Екатеринбург рассмотреть возможность применения передовых технологий в проектировании второй ветки «подземки». Так, он сообщил, что возведение одного двупутного туннеля вместо двух однопутных с помощью горнопроходческого щита большого диаметра поможет сократить затраты на строительство на 15-30% и на эксплуатационные затраты — на 30-50%.



Также столице Урала предложили использовать опыт Лондона и Токио и развить метро по модели транспортно-ориентированного девелопмента, согласно которой инвестор получает право на жилую и коммерческую застройку территорий, прилегающих к станциям.



Напомним, что на вторую ветку метро в бюджете Екатеринбурга на 2019 год предусмотрели 100 миллионов рублей. Об этом заявил глава города Александр Высокинский. Средства пройдут на предпроектные работы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»