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19:24 | 17.02.2020

Минфин РФ отказалось выделить столице Урала деньги на вторую ветку метро

Министерство финансов РФ отказалось давать Екатеринбургу федеральные деньги на строительство второй ветки метро. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Андрей Иванов в ответе на запрос свердловского регионального отделения партии «Родина».

«Бюджетные ассигнования на реализацию проекта в федеральном бюджете на 2020 год и плановый период не предусмотрены. Дополнительная потребность в бюджетных средствах на развитие метрополитена Минтрансом не заявлялась. Принимая во внимание, что метрополитен как вид транспорта имеет внутригородской характер, осуществление мероприятий по его развитию должно проводиться за счет соответствующих бюджетов», — замминистра финансов РФ.

Андрей Иванов посоветовал властям Екатеринбург рассмотреть возможность применения передовых технологий в проектировании второй ветки «подземки». Так, он сообщил, что возведение одного двупутного туннеля вместо двух однопутных с помощью горнопроходческого щита большого диаметра поможет сократить затраты на строительство на 15-30% и на эксплуатационные затраты — на 30-50%.

Также столице Урала предложили использовать опыт Лондона и Токио и развить метро по модели транспортно-ориентированного девелопмента, согласно которой инвестор получает право на жилую и коммерческую застройку территорий, прилегающих к станциям.

Напомним, что на вторую ветку метро в бюджете Екатеринбурга на 2019 год предусмотрели 100 миллионов рублей. Об этом заявил глава города Александр Высокинский. Средства пройдут на предпроектные работы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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