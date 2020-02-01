Новости дня
19:09 | 17.02.2020
Фото предоставлено пресс-службой ЦВО
Екатеринбург с размахом отметит День защитника Отечества
Так, 19 февраля мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проведет торжественный прием, посвященный празднику. На мероприятие будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, герои России, представители высшего командного состава ЦВО и Екатеринбургского гарнизона, руководители силовых структур и правоохранительные органы, а также командование внутренних войск. Также 19 февраля в ЦКиИ «Верх-Исетский» состоится фестиваль ветеранских хоровых коллективов Екатеринбурга «Поклонимся великим тем годам».
21 февраля в 10:00 состоятся соревнования по мотокроссу «День защитника Отечества» в классе мотоциклов 65, 85 и 125 кубических сантиметров. Состязания пройдут на улице Новостроя в районе Патрушихинского пруда.
22 февраля пройдет возложение венков и цветов к памятнику легендарному полководцу Георгию Жукову (проспект Ленина, 71). Также возложение цветов будет у памятников «Седой Урал» на площади Обороны и воинам-спортсменам на улице Большакова, 90.
22 и 23 февраля на манеже УрФУ (улица Мира,29) пройдет Чемпионат Екатеринбурга по боксу. Начало состязания – 12:00.
23 февраля в ЦПКиО имени Маяковского состоится развлекательная программа. «Моя страна, моя семья, моя Отчизна». Начало запланировано на 13:00. Кроме того, в парке жители и гости уральской столицы смогут подкрепить свои силы горячей солдатской едой прямо с полевой кухни.
Также 23 февраля в 21:00 горожан ожидает праздничный салют, во время которого артиллерийские расчёты пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны дадут 30 залпов. Сам фейерверк запустят специальные батареи.
Ко Дню защитника Отечества приурочены и соревнования по стрельбе из пневматического оружия, которые пройдут 25 и 26 февраля с 10:00 в тире УрГЭУ (улица 8 Марта, 62). Также 25 февраля состоятся заезды картингистов в классах «Пионер», «Кадет» и «Национальный». А 28 февраля юноши и девушки 12-17 лет будут состязаться в соревнованиях по автомногоборью. Старты назначены на 11:00 на улице Новостроя.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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