Екатеринбург с размахом отметит День защитника Отечества

19:09 | 17.02.2020

Фото предоставлено пресс-службой ЦВО

В столице Урала по случаю Дня защитника Отечества состоится праздник в ЦПКиО имени Маяковского, чемпионат по боксу и другие массовые мероприятия. На официальном портале Екатеринбурга рассказали, что ждет горожан в праздничный день.



Так, 19 февраля мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проведет торжественный прием, посвященный празднику. На мероприятие будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, герои России, представители высшего командного состава ЦВО и Екатеринбургского гарнизона, руководители силовых структур и правоохранительные органы, а также командование внутренних войск. Также 19 февраля в ЦКиИ «Верх-Исетский» состоится фестиваль ветеранских хоровых коллективов Екатеринбурга «Поклонимся великим тем годам».



21 февраля в 10:00 состоятся соревнования по мотокроссу «День защитника Отечества» в классе мотоциклов 65, 85 и 125 кубических сантиметров. Состязания пройдут на улице Новостроя в районе Патрушихинского пруда.



22 февраля пройдет возложение венков и цветов к памятнику легендарному полководцу Георгию Жукову (проспект Ленина, 71). Также возложение цветов будет у памятников «Седой Урал» на площади Обороны и воинам-спортсменам на улице Большакова, 90.



22 и 23 февраля на манеже УрФУ (улица Мира,29) пройдет Чемпионат Екатеринбурга по боксу. Начало состязания – 12:00.



23 февраля в ЦПКиО имени Маяковского состоится развлекательная программа. «Моя страна, моя семья, моя Отчизна». Начало запланировано на 13:00. Кроме того, в парке жители и гости уральской столицы смогут подкрепить свои силы горячей солдатской едой прямо с полевой кухни.



Также 23 февраля в 21:00 горожан ожидает праздничный салют, во время которого артиллерийские расчёты пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны дадут 30 залпов. Сам фейерверк запустят специальные батареи.



Ко Дню защитника Отечества приурочены и соревнования по стрельбе из пневматического оружия, которые пройдут 25 и 26 февраля с 10:00 в тире УрГЭУ (улица 8 Марта, 62). Также 25 февраля состоятся заезды картингистов в классах «Пионер», «Кадет» и «Национальный». А 28 февраля юноши и девушки 12-17 лет будут состязаться в соревнованиях по автомногоборью. Старты назначены на 11:00 на улице Новостроя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»