В Екатеринбурга к проверке условий работы водителей «скорых» подключится налоговая

18:40 | 17.02.2020

В Екатеринбурге прокуратура подключила налоговую к проверке условий работы водителей скорой помощи МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса». В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что в ходе проверки уже был выявлен ряд нарушений при формировании аукционной документации при заключении муниципального контракта.



Директору МБУ вынесли представление об устранении выявленных нарушений. Также к дисциплинарной ответственности был привлечен инженер отдела ресурсного обеспечения.



Кроме того, в рамках проверки нарушения выявили в деятельности ООО «Фенис-Логистика» – организации, которая выиграла аукцион на предоставление автомобилей станциям скорой помощи в Екатеринбурге. Оказалось, что должностная инструкция ООО не определяет функциональные обязанности диспетчера, а путевые листы неверно заполнены. Помимо этого, выяснилось, что не проводился предрейсовый контроль технического состояния машин.



Прокуратура направила материалы проверки руководителю уральского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора для решения вопроса о привлечении должностных лиц компании к административной ответственности. Также прокуратура поручила Управлению ФНС России по региону провести проверку в отношении ООО «Феникс-Логистика» и ООО «Эффективная система здравоохранения» на предмет соблюдения обязанности по начислению и уплате НДФЛ и ЕСН за работников, которые находятся на территории Свердловской области, а также выявления признаков номинальности либо взаимозависимости, в том числе с ООО «Юнистим групп» и ООО «Феникс-Менеджмент».



Напомним, что ранее водители «скорых» планировали устроить забастовку, так как не соглашались с условиями работы, предложенными «Феникс-Логистикой». В результате забастовка все же не состоялась, однако несколько водителей покинули свои рабочие места. Позже прокуратура объявила мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения закона о здравоохранении.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»